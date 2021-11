Doppio argento: Panziera 200 dorso, Zazzeri 50 sl

Da Kazan, dove si stanno svolgendo gli Europei di nuoto in vasca corta, arrivano altre due medaglie per l'Italia. Argento a Margherita Panziera nei 200 metri dorso e Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero, bronzo a Ilaria Bianchi nei 200 farfalla

La terza giornata degli Europei di nuoto in vasca corta di Kazan si apre con due medaglie d'argento, per l'Italia. Con il tempo di 2'02"05 Margherita Panziera nella finale dei 200 metri dorso chiude al secondo posto davanti all'austriaca Lena Grabowski (2'04"74), prima l'olandese Kira Toussaint (2'01"26). Secondo gradino del podio anche per Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero (20"84). Oro all'ungherese Szebasztian Szabo (20"17), bronzo al polacco Pawel Juraszew (20"95).