Europei nuoto: oro per Razzetti e altre 5 medaglie

Altra giornata ricca di gioie per i colori azzurri. Da Kazan, dove si stanno svolgendo gli Europei in vasca corta, arrivano altre sei medaglie (un oro, due argento e tre bronzi). Sul gradino più alto del podio Alberto Razzetti nei 200 farfalla che poco prima aveva conquistato anche un 3° posto nei 200 misti. Argento, sempre nei 200 misti per Thomas Ceccon. Nei 1500 sl donne, argento per Simona Quadarella e bronzo per Martina Caramignoli. Bronzo anche per Francesca Fangio nei 200 rana femminili