Champions pallanuoto, Brescia e Pro Recco su Sky

Doppio appuntamento con la pallanuoto su Sky e in streaming su NOW. Martedì 9 novembre An Brescia-Zodiac Cnab Barcellona (ore 22, differita Sky Sport Arena), mercoledì 10 novembre Pro Recco-Steaua Bucarest alle 21 live su Sky Sport Action

Su Sky appuntamento con la pallanuoto e i match della LEN Champions League. Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco, detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo B, e l’AN Brescia, campione d’Italia, inserita nel Gruppo A.

Tra martedì 9 e mercoledì 10 novembre due le partite: la prima oggi con in acqua l’AN Brescia, che ospiterà gli spagnoli dello Zodiac CNAB di Barcellona. Match in differita alle ore 22 su Sky Sport Arena. Mercoledì 10 la Pro Recco, impegnata in casa con i rumeni della Steaua Bucarest. Incontro in diretta su Sky Sport Action a partire dalle ore 21.