ISL, in acqua per i playoff. Dalle 19 LIVE su Sky

Otto squadre in acqua a Eindhoven per quattro posti. Oggi, oltre a Federica Pellegrini impegnata nel dorso nella squadra italiana degli Aqua Centurions attese per Ceccon, Rivolta, Miressi, Martinenghi, Carraro, Castiglioni. Oltre a Razzetti e Zazzeri, italiani, ma in gara con i canadesi dei Toronto Titans che puntano a vincere rispettivamente i 200 misti e i 50 stile. Da oggi live su Sky Sport Action

Prosegue in Olanda l’edizione 2021 della ISL, International Swimming League, che vede la citta di Eindhoven ospitare i Playoff, ultimo passo prima della finale a quattro, in programma il 3 e il 4 dicembre, sempre nella città olandese. Tutte le giornate di gara, in programma fino al 28 novembre, potranno essere seguite su Sky e in streaming su NOW.