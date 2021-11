Pallanuoto, Champions: Brescia e Pro Recco su Sky

Doppio appuntamento di Champions live su Sky Sport Arena: oggi alle ore 16 Dinamo Tblisi-AN Brescia, domani alle 21 la Pro Recco riceve lo Spandau 04 Berlino PELLEGRINI A SORPRESA, A RICCIONE L'ULTIMA GARA Condividi

Su Sky appuntamento con la pallanuoto e con i match della LEN Champions League 2021/2022. Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco, detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo B, e l’AN Brescia, campione d’Italia, inserita nel Gruppo A. Tra martedì 30 novembre e mercoledì 1 dicembre, si giocano le partite della quarta giornata della Regular Season.

Dinamo Tblisi-AN Brescia e Pro Recco-Spandau 04 Berlino La prima delle due italiane a scendere in acqua sarà l’AN Brescia, in trasferta in Georgia in casa della Dinamo Tbilisi. Match in diretta alle ore 16 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. I campioni d’Italia comandano il loro girone insieme ai greci dell’Olympiacos Pireo con 7 punti, georgiani fanalino di cosa, ancora a quota zero. Mercoledì 1 dicembre sarà la volta, invece, della Pro Recco che riceverà la visita dei tedeschi dello Spandau 04 Berlino. Incontro in diretta su Sky Sport Arena a partire dalle ore 21. I campioni d’Europa guidano il gruppo B da soli con 9 punti, tedeschi penultimi a quota 1.

La formula del torneo Sono 18 in tutto i club partecipanti a questa fase, divisi in 2 gironi da 8 squadre ciascuno; alla Final 8 si qualificheranno 8 formazioni, 3 del Gruppo A, la quarta è il Novi Beograd, in quanto organizzatore della fase finale, e 4 del Gruppo B.