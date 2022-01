Pallanuoto, nuova casa europea per la Pro Recco

L’idea del presidente Maurizio Felugo, in fondo, è stata semplice: “Abbiamo la squadra campione d’Europa, la più titolata del mondo e a Milano hanno appena inaugurato la piscina più bella d’Italia: la Pro Recco deve giocare lì”. Succederà martedì 25 gennaio, per la prima giornata di ritorno della Champions League: Recco-Jug Dubrovnik si giocherà all’Aquamore Bocconi Sport Center, il nuovo tempio del nuoto milanese che per la prima volta ospiterà un evento internazionale.

In vasca una parata di stelle

E non sarà neanche una partita banale. Lo Jug ha appena costretto la squadra italiana a subire la sua prima sconfitta in questa coppa dei Campioni (e prima sconfitta stagionale in assoluto), senza comunque intaccare il suo primo posto nella classifica del girone e la voglia di riscatto è già enorme. Soprattutto, quella sera, Milano potrà accogliere la storia di questo sport: le nove coppe dei campioni del Recco e le quattro dei croati, oltre a tutti i rispettivi titoli nazionali e agli altri trofei internazionali, oltre alla qualità assoluta degli organici attuali, con la parata di medaglie olimpiche e campioni del mondo, trasformano questa partita in un appuntamento straordinario per tutti gli appassionati.

Milano si "riprende" la pallanuoto

Quindici anni fa, alla Piscina Scarioni, Milano ospitò la finale della Coppa dei Campioni: faccia a faccia proprio Recco e Jug, vinse la squadra italiana dopo una partita tostissima ed elettrizzante (in acqua c’era Felugo e l’anno dopo, a Barcellona, stesse avversarie e stesso epilogo: trionfo recchelino). Il capoluogo lombardo si “riprende” la grande pallanuoto e ne diventa vetrina prestigiosa e per la Pro Recco è la prosecuzione di un percorso che l’ha portata a riempire, prima della pandemia, le piscine di Bologna, Torino, Bergamo e Verona.

Pro Recco a Milano contro Jug, Hannover e Osc Budapest

La piscina del polo universitario della Bocconi ospiterà anche le prossime due partite internazionali del Recco contro Hannover e Osc Budapest in programma l’8 e il 22 febbraio che, naturalmente, verranno trasmesse da Sky Sport.