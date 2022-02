Pallanuoto, Brescia e Pro Recco oggi su Sky

Torna oggi la Champions di pallanuoto con le italiane in testa ai due gironi. Brescia è attesa da una difficile trasferta ad Atene contro l'Olimpiakos secondo nel Gruppo A mentre Recco affronta in casa- alla piscina della Bocconi di Milano- i tedeschi dell'Hannover

Su Sky appuntamento con la pallanuoto e con i match della LEN Champions League 2021/2022 , la più importante competizione maschile per club a livello europeo. Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco , detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo B, e l’ AN Brescia , campione d’Italia, inserita nel Gruppo A.

Alle 18.15 Olympiacos Pireo-AN Brescia

Oggi, martedì 8 febbraio, si giocano le partite della nona giornata della Regular Season. Delle due italiane la prima a scendere in acqua sarà l’AN Brescia, ospite in terra greca dell’Olympiacos Pireo, con match in diretta alle ore 18.15 su Sky Sport Action. I bresciani guidano il loro gruppo con 20 punti, proprio davanti ai greci, secondi a quota 16.

Alle 21 live la Pro Recco che alla Bocconi ospita l'Hannover

A seguire la Pro Recco, che questo turno lo giocherà in casa, non a Recco, ma a Milano, come già accaduto in occasione del match esibizione del 26 gennaio scorso contro una formazione di stelle del campionato italiano, in sostituzione della partita con lo Jug, fermato da diversi casi di Covid. Nella piscina dell’Aquamore Sport Center dell’Università Bocconi del capoluogo lombardo, i liguri ospiteranno i tedeschi del Waspo 98 di Hannover. Anche in questo caso, incontro in diretta su Sky Sport Action alle ore 21. In classifica, Pro Recco in vetta con 21 punti, insieme ai francesi del Marsiglia, tedeschi quinti a quota 11. Entrambi gli incontri con la telecronaca di Daniele Barone, affiancato nel commento dal CT della nazionale Italiana Alessandro Campagna.