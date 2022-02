Pallanuoto, Pro Recco&Brescia è doppietta italiana

Nella Champions di pallanuoto vince ancora il Brescia e lo fa imponendosi per 8-5 in casa dell’Olympiacos, una delle squadre favorite per la conquista della Coppa. Fin dall'inizio la squadra italiana ha mostrato tutta la sua forza non concedendo nulla ai padroni di casa e andando all’intervallo “lungo” in vantaggio 3-0. Nel terzo tempo Brescia ha allungato ancora fino al 6-1. Poi una tripletta dell’ex Recco Filipovic ha dato ai padroni di casa la speranza di riaprire la partita ma i gol di Luongo e Lazic hanno ridato margine ai campioni d’Italia. Brescia è sempre più leader del girone con 23 punti e una seria ipoteca per la qualificazione alle Final 8 di Belgrado.