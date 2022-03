Quante storie in una sola partita. A 3 giorni dalla sfida di Champions a Berlino contro lo Spandau (martedì ore 19 diretta Sky) la Pro Recco ha battuto l’Ortigia 7-5 in campionato. Fin qui nulla di nuovo per i campioni d’Europa in carica, imbattuti in questo campionato, a punteggio pieno e già aritmeticamente primi nella regular season. Ma la partita è più complicata del previsto, grazie soprattutto a un sempre super Stefano Tempesti , leggenda della pallanuoto e ora a 42 anni portiere della squadra siciliana, dopo esser stato l’atleta più vincente della storia della Pro Recco. Per lui, che non disputava un match ufficiale dal 5 giugno 2010 nella piscina di punta San’Anna l'omaggio del club ligure con una targa consegnata dal "Caimano" Eraldo Pizzo e quello dei suoi ex compagni: tutti con la calottina numero 1 durante la presentazione delle squadre. Standing ovation e tante emozioni per il portiere, già campione del mondo con il Settebello.

Di Fulvio: record e un messaggio speciale

Anche per questo non è stato semplice segnare per Francesco Di Fulvio, attaccante del club ligure, e uno dei migliori pallanuotisti al mondo. Ci ha provato più volte, ma ha dovuto aspettare oltre cinque minuti del secondo tempo per andare in rete. Nessuno dei suoi gol capolavoro per l’occasione, ma un rigore trasformato con freddezza. Quasi banale se non fosse tanto speciale. Perché per Di Fulvio si tratta della centesima partita consecutiva in cui l’attaccante è andato a segno. Dal 13 maggio 2017, quando realizzó la rete contro la Canottieri Napoli non è mai andato in bianco in nessuna partita di serie A. Sempre in gol, in cento match su 100. Un primato impressionante, per il pescarese figlio d'arte: il padre infatti giocava con Estiarte, leggenda della pallanuoto e amico e collaboratore di Guardiola. Da lì è nata un'amicizia profonda tra le due famiglie, fatta anche di partite del City viste all'Ethiad Stadium. E dall'Inghilterra pochi minuti dopo la partita è arrivato un messaggio per Di Fulvio, e proprio da Estiarte: "Altre 100 di queste partite".