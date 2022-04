Nuoto, Mariasofia Paparo muore a causa di un arresto cardiaco

Tragedia nel mondo del nuoto. Mariasofia Paparo è morta in seguito a un improvviso malore, il portale specializzato Swim4life Magazine (con il quale collaborava) parla di arresto cardiaco come causa del decesso. Tra qualche giorno avrebbe compiuto 28 anni, a fine mese si sarebbe laureata in Scienze e tecnologie della navigazione. La nuotatrice campana aveva vinto diverse medaglie a livello regionale, partecipando in staffetta anche alla Capri-Napoli

Lutto a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli: Mariasofia Paparo, nuotatrice professionista che tra una settimana avrebbe compiuto 28 anni, è morta a causa di un malore improvviso. Nella sua carriera la Paparo ha raccolto diverse vittorie a livello regionale, ha partecipato in staffetta alla Capri-Napoli ed è stata una delle prime atlete a far parte del Master team Speedo. Era molto nota nell'ambiente anche per la sua collaborazione con Swim4life Magazine. Secondo quanto riferito proprio dal portale dedicato al nuoto, la giovane campionessa sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco. Il prossimo 28 aprile Mariasofia si sarebbe laureata in Scienze e tecnologie della navigazione all'Università degli studi di Napoli "Parthenope", che in un post ha espresso la propria partecipazione "al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici". I funerali si sono svolti martedì 12 aprile nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a San Giorgio a Cremano.