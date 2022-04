Il 15enne ha realizzato la terza prestazione mondiale stagionale nei 400 stile, oltre ad aver sbriciolato tutti i record della categoria juniores dai 100 agli 800 stile. La Federazione per gestire al meglio la sua crescita potrebbe non convocarlo al Mondiale, per farlo partecipare ad Europei e – se non verranno cancellati - Mondiali Juniores

Ai campionati Assoluti di nuoto di Riccione è nata una stella. Il 15enne Lorenzo Galossi ha realizzato la terza prestazione mondiale stagionale nei 400 stile, oltre ad aver sbriciolato tutti i record della categoria juniores dai 100 agli 800 stile (e lui anagraficamente non lo sarebbe ancora, perché è "solo" categoria “Ragazzi”). Per dare un’idea, ha fatto un tempo che sarebbe valso la finale olimpica, nei 400 stile Rosolino alla sua età faceva 11 secondi in più, Paltrinieri negli 800 quasi un minuto in più: ed entrambi, sia Rosolino che Paltrinieri, a 17 anni erano già tra i migliori al mondo.

Nonostante abbia realizzato crono che lo vedrebbero già competitivo a livello assoluto, la Federazione per gestire al meglio la sua crescita potrebbe comunque non convocarlo al Mondiale, per farlo partecipare a Europei e – se non verranno cancellati - Mondiali Juniores, programmando il suo esordio con i “grandi” all’Europeo di agosto, in casa a Roma. L’obiettivo per il nuotatore dell’Aniene, 16 anni il prossimo 25 maggio, sono i Giochi di Parigi ma nel futuro sogna “l’oro olimpico con record del mondo”.