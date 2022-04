Dalle competizioni internazionali era già bandito, in quanto russo, causa invasione dell'Ucraina. Però per Evgeny Rylov, nato a Novotroick, classe '96 e due ori olimpici conquistati alle Olimpiadi di Tokyo, la Federazione mondiale di nuoto ha disposto una squalifica ad personam: il campione è stato sanzionato con nove mesi di stop per essere in maniera manifesta filo Putin. La commissione disciplinare della Fina ha infatti deciso di punire Rylov per la sua partecipazione a una manifestazione allo stadio Luzhniki di Mosca dello scorso marzo ideata per celebrare gli otto anni dell'annessione della Crimea ucraina, e a cui hanno preso parte 95.000 persone all'interno e 100.000 fuori. Al raduno ultra-patriottico, in cui i manifestanti hanno fatto sfoggio di striscioni nazionalisti che richiamavano lo spirito della guerra e dove non sono mancate le 'Z' diventate ormai un simbolo, c'era appunto anche il campione di nuoto. Da qui lo stop diretto dell'atleta deciso proprio "in seguito alla sua partecipazione e ai comportamenti a un evento allo stadio Luzhniki il 18 marzo scorso". La sospensione è scattata mercoledì scorso. Rylov si era già espresso contro la decisione di escludere i russi dalle competizioni. "Sospendere per nove mesi un atleta a causa della sua partecipazione a un evento pubblico, non è nemmeno vergognoso, è semplicemente ridicolo", ha reagito il presidente del Comitato olimpico russo, Stanislav Pozdniakov denunciando "una discriminazione legata alla sola nazionalità".