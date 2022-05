Pallanuoto, oggi la Pro Recco ospita il Marsiglia

La 14^ e ultima giornata della fase a gironi della Champions League da non perdere live su Sky. Oggi alle 19 su Sky Sport Arena Pro Recco-Marsiglia, mercoledì 11 maggio FTC Telekom Budapest- AN Brescia (ore 18.30 su Sky Sport Action)

Su Sky appuntamento con la pallanuoto e con i match della LEN Champions League 2021/2022. Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco , detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo B, e l’ AN Brescia , campione d’Italia, inserita nel Gruppo A.

Stasera la Pro Recco ospita il Marsiglia

Tra oggi, martedì 10, e mercoledì 11 maggio, si giocano le partite della 14^e ultima giornata della Regular Season. La prima a scendere in acqua sarà la Pro Recco, che ospiterà alle ore 19 i francesi del Marsiglia, nel big-match del girone che vale il primato in classifica. Classifica guidata dai liguri con 36 punti e con i francesi secondo a 33. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

L'AN Brescia mercoledì in Ungheria contro la FTC Telekom

Big-match anche per l’AN Brescia, che mercoledì sarà impegnata in Ungheria in casa della FTC Telekom. Anche in questo caso, di fronte le prime due del Gruppo, con Brescia in testa con 30, punti, e matematicamente prima, e gli ungheresi secondi a quota 25. Match live da Budapest alle ore 18.30 su Sky Sport Action e in streaming su NOW. Entrambi gli incontri con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Leonardo Binchi.