Champions, Pro Recco e Brescia alle Final 8 su Sky

A Belgrado è tutto pronto per la Final Eight di Champions League e saranno Brescia e Pro Recco a scendere subito in acqua nei primi due incontri della prima giornata, dedicata ai quarti di finale. Da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena giovedì 2 giugno

Un orgoglio, due certezze, un sogno: la pallanuoto italiana si ripresenta così a Belgrado, sede per il secondo anno consecutivo delle finali di Champions League. L’orgoglio è tornarci da campioni d’Europa in carica, con la Pro Recco che un anno fa alzava la sua nona Coppa (nessuno ne ha di più) e che, dopo aver già vinto in questa stagione Supercoppa Europea, Coppa Italia e scudetto, punta alla decima. Le certezze ce le portano in dote le due italiane che hanno chiuso al primo posto i loro gironi di qualificazione: bene il Recco, benissimo il Brescia capace di mettersi tutti alle spalle in un gruppo di ferro. E il sogno è quello di vederle arrivare insieme in finale, provando a replicare l’unico precedente che esiste nell’albo d’oro del trofeo: stagione 97/98, il Posillipo battè in finale il Pescara.

Come arriva la Pro Recco Ha cambiato allenatore, da Gabi Hernandez a Sandro Sukno, non ha cambiato per niente il suo “stile di vita”: vincere. Nella scorsa stagione il Brescia era riuscito quantomeno a portargli via lo scudetto, interrompendo una egemonia che durava da quindici anni, ma a Belgrado si era rifatta con gli interessi vincendo la Champions League; in questa ha già messo in bacheca il triplete, rivincere la Coppa dei Campioni è complicato ma per niente impossibile. Complicato perché ripetersi lo è sempre (negli ultimi vent’anni la squadra ligure è stata l’unica capace di vincere per due anni consecutivi: nel 2007 e nel 2008), perché gli avversari sono tutti di eccellente caratura e lo è di sicuro il Barceloneta, primo ostacolo nei quarti di finale. Per niente impossibile perché Sukno ha a disposizione un gruppo formidabile al quale, la conquista recentissima del 34^ scudetto, ha ridato conferme sulle sue capacità di essere vincente.

Foto social Pro Recco

Come arriva l'AN Brescia La squadra di Alessandro Bovo è l’altra faccia della finale di Punta S. Anna: battuta nell’atto conclusivo del campionato ma non certo piegata, perché in gara-2, a casa sua, aveva dimostrato di essere quantomeno all’altezza e, soprattutto, perché nel suo luminoso cammino europeo di questa stagione ha già saputo meritarsi primato e lodi, in un girone con Novi Beograd, Ferencvaros, Barceloneta e Olympiakos. A Belgrado deve solo ricaricare le batterie e l’avversario dei quarti, l’Hannover, già sfidante del Recco nel 2019 e nel 2021, può essere quello giusto per riuscirci. A patto di non prenderlo sottogamba, perché i tedeschi sono sicuramente i meno dotati tra le otto finaliste, comunque esperti e quando sei a questo punto della competizione non puoi concederti neanche mezza distrazione. In caso di vittoria, il Brescia prenderebbe poi la vincente tra i padroni di casa del Novi Beograd e il Marsiglia.