Champions, Pro Recco e Brescia in semifinale

Esordio vincente per le italiane alla Final 8 di LEN Champions League di scena a Belgrado: Brescia supera senza problemi l'ostacolo Hannover, più difficile la vittoria della Pro Recco contro il Barceloneta. Venerdì 3 giugno le due semifinali in onda su Sky Sport Arena

A braccetto. Con partite diverse, molto diverse ma le due italiane superano insieme lo scoglio dei quarti di finale. Sul velluto il Brescia, con il batticuore fino alla fine la Pro Recco. Il pomeriggio allo "Sport Center 11 April" di Belgrado lo ha aperto il Brescia e che l’avversario, l’Hannover, fosse il meno quotato del gruppo delle otto finaliste si sapeva. Ma i ragazzi di Bovo sono stato bravi, anzi bravissimi, a rendere l’esame ancor più semplice. Ricaricati dopo la delusione per l’esito delle finali scudetto, tempo di concedere il vantaggio all’Hannover, hanno cominciato a sciorinare una pallanuoto brillante, fluida e soprattutto solidissima: il 2/16 con l’uomo in meno concesso agli avversari è il segno distintivo della robusta partita che hanno messo in vasca. Per il secondo anno consecutivo Brescia in semifinale.