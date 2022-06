Pellegrini: "Europeo a casa? Ho tentennato"

Un'intervista in una location fuori dal comune: Federica Pellegrini era infatti a bordo di un tram speciale che percorrerà le vie "glamour" di Milano durante i giorni del Fuori Salone. Madrina di questo evento, la nuotatrice ha parlato a Sky Sport dei grandi appuntamenti estivi del nuoto: in particolare dell'Europeo di Roma. In una piscina speciale che le fa venire ancora i brividi dopo i titoli con record mondiale del 2009

Dall’11 al 21 agosto Roma ospiterà la 36^ edizione dei Campionati Europei LEN di nuoto, una prima volta su Sky per la massima rassegna continentale delle discipline acquatiche che torna nella Capitale dopo l’edizione del 1983, nella piscina più bella del mondo – quella del Foro Italico - che accoglierà 1500 atleti provenienti da 52 nazioni, i quali si sfideranno nei quattro sport olimpici -nuoto, nuoto in acque libere, tuffi e nuoto sincronizzato- e per la prima volta nella storia, anche nei tuffi dalle grandi altezze. Grandi aspettative per la Nazionale italiana, al primo evento dopo l’addio di Federica Pellegrini, ma con tanti campioni che puntano all’oro.