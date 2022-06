Minisini-Ruggiero oro nel sincro duo tecnico misto

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno vinto la medaglia d'oro nel sincro duo tecnico misto ai mondiali di nuoto a Budapest. La coppia italiana, che ha totalizzato 89.2685 punti (27.3 per l’esecuzione, 27.1 per l’impressione artistica e 34.8685 per gli elementi), ha preceduto Giappone (Tomoka Sato e Yotaro Sato) e Cina (Haoyu Shi e Yiyao Zhang). Quarto posto per la Spagna, quinti gli Stati Uniti. Secondo oro mondiale di sempre per l’Italia nel nuoto artistico dopo quello conquistato nel 2017 proprio da Giorgio Minisini, insieme a Manila Flamini.