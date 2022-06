Quadarella bronzo negli 800 stile libero

L'azzurra si riscatta dopo la delusione dei 1500 stile. Medaglia di bronzo (come alle Olimpiadi di Tokyo) in una gara dominata dalla statunitense Katie Ledecky, al quinto titolo mondiale consecutivo negli 800 stile libero. "In questi giorni è stata difficilissima, sono contenta" ha detto Quadarella dopo la gara Condividi

Simona Quadarella torna a sorridere al Mondiale di nuoto di Budapest. Dopo la delusione dei 1500 stile, chiusi al quinto posto, la nuotatrice romana ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 (stesso risultato di un anno fa alle Olimpiadi) con il tempo di 8'19''00. Una gara dominata dal fenomeno statunitense Katie Ledecky, al quarto oro nella rassegna e al quinto titolo mondiale consecutivo sulla distanza. Secondo posto per l'australiana Kiah Melverton che ha chiuso davanti a Quadarella per poco più di due decimi. "In questi giorni è stata difficilissima - ha raccontato la nuotatrice azzurra - Sono contenta di essere ancora una volta su un podio mondiale e tornare a casa con una medaglia. Il tempo è buono, adesso c'è anche l'Europeo. Da questa gara ho capito che non sto messa così male come pensavo. Tutti mi hanno aiutato e incoraggiata, ero uscita malissimo dai 1500 stile. Sono contenta di questo risultato".

Le altre finali: Panziera 4^ nei 200 dorso leggi anche Alvarez, parere negativo medici: Mondiale finito Quella di Simona Quadarella è stata l'unica medaglia di giornata per l'Italia. Chi ha chiuso una finale ai piedi del podio è Margherita Panziera. La veneta si è classificata quarta nei 200 dorso, a tre decimi dal terzo posto della statunitense Rhyan White. Vittoria per l'australiana Kaylee McKeown in 2'05''08. Delusione, invece, per Lorenzo Zazzeri. Entrato nella finale dei 50 stile con il secondo miglior tempo, l'azzurro ha chiuso al sesto posto con un tempo superiore di un decimo rispetto alla semifinale e lontano mezzo secondo dal vincitore, l'inglese Benjamin Proud. Settimo posto, infine, per la 4x100 stile mista formata da Zazzeri, Miressi, Di Pietro e Tarantino.