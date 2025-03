Mondiali indoor di atletica al via, a Nanchino, in Cina. Si parte stanotte (la notte tra giovedì e venerdì) con la prima giornata di gare e diversi italiani già in pista, con Andy Diaz impegnato a confermarsi nella finale del triplo. Dopo l’oro europeo indoor di dieci giorni fa, il campione azzurro (bronzo alle Olimpiadi di Parigi) cerca un’altra medaglia nella finale che alle 4.05 attende lui e l’altro azzurro Biasutti, dopo il forfait di Andrea Dallavalle (bronzo agli Europei indoor), rimasto in Italia per smaltire un fastidio a un piede. L’altra finale in programma è quella dell’alto (dalle 11.30), con Manuel Lando per l’Italia. Ma è anche il giorno dei 60m maschili: Awuah Baffour e Bandaogo (al suo debutto in Nazionale) cercano un posto nella finale tra i più veloci del mondo. Negli 800 rivedremo Eloisa Coiro dopo l’ottima prova di Apeldoorn (quarta), con Lazzaro in campo maschile; nei 1500m ci sono Sintayehu Vissa e Joao Bussotti.

Approfondimento Il programma dei Mondiali indoor di atletica