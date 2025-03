Il programma dei Mondiali indoor di atletica

I campioni dell'atletica tornano in pista per i Mondiali indoor, in programma da venerdì 21 marzo a domenica 23, a Nanchino, in Cina. Attesissimi gli italiani Dosso, Diaz e Furlani, reduci dalle medaglie agli Europei; Fabbri cerca riscatto dopo la delusione in Olanda. Date, orari delle gare e tutti gli italiani impegnati

Dopo le emozioni e le medaglie che ci ha regalato l’Europeo indoor (che l’Italia ha chiuso al secondo posto nel medagliere), il calendario dell’atletica ci porta a Nanchino, in Cina, per i Mondiali indoor, che si terranno da venerdì 21 marzo a domenica 23 marzo. Due le sessioni previste ogni giorno, la prima con inizio quando in Cina saranno le 10 (le 3 di notte qui in Italia) e la seconda dalle 11:30 italiane. Su skysport.it tutti gli aggiornamenti, anche in diretta, e le news per seguire gli azzurri impegnati.