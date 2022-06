Ancora un oro per Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel duo libero misto ai Mondiali di Budapest. Un bis dopo la medaglia, sempre d'oro, conquistata nel tecnico. Gli azzurri superano Giappone e Cina

Le parole dei protagonisti: "Un sogno"

"Finire il primo mondiale con due medaglie al collo va oltre il sogno - racconta Ruggiero - Sono contenta e adesso ci aspetta il campionato europeo in casa: un evento importantissimo. Sarò molto emozionante, abbiamo ancora del tempo per migliorare le routine ed essere protagonisti". "Sono tre anni che nuotiamo insieme e abbiamo avuto modo di conoscerci - continua Minisini - Quindi abbiamo deciso di rivoluzionare gli esercizi per esaltare i nostri punti di forza e correggere quelli di debolezza su cui abbiamo lavorato tanto. Agli europei proporrò anche il singolo, sarà divertente e spero di aumentare tutti i punteggi ottenuti finora".