Cresce il bottino azzurro ai Mondiali di nuoto di Budapest. Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri conquistano la medaglia di bronzo nella staffetta del fondo, che per la prima volta è stata nuotata sulla distanza dei 6 chilometri per un più adeguato 1500x4 al posto di un 1250x4 che non consentiva paragoni e riferimenti con la piscina. Oro alla Germania, argento all'Ungheria. Paltrinieri, ultimo staffettista, tocca insieme all'ungherese Kristof Rasovszky che viene premiato dal fotofinish. Questi i risultati: 1. Germania 1h04'40"5, 2. Ungheria 1h04'43"0, 3. Italia 1h04'43"0* (*al fotofinish).