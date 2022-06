Impresa della squadra di Sandro Campagna a Budapest: vince 11-10 contro i padroni di casa rischiando di subire una rimonta beffarda nel finale e si guadagna la sfida alla Grecia, in programma venerdì 1 giugno. Francesco Di Fulvio trascinatore con quattro reti. Nell'altra semifinale se la vedranno Spagna e Croazia. Domani il Setterosa cercherà l'accesso in finale contro gli Stati Uniti

C'è una Nazionale che tradisce raramente ed è quella di pallanuoto. Il Settebello di Sandro Campagna sconfigge i padroni di casa dell'Ungheria 11-10 e guadagna l'accesso alle semifinali dei mondiali di Budapest. Affronterà la Grecia venerdì 1 giugno, nella sfida in programma alle ore 16.

La partita

Gli azzurri hanno condotto il match per la maggior parte del tempo, arrivando addirittura sull'11 a 7 a poco più di due minuti dalla fine. La rimonta finale dell'Ungheria, spinta dal suo pubblico, si è arenata sul più bello. Protagonista indiscusso è stato Francesco Di Fulvio: il giocatore della Pro Recco è stato autore di 4 reti, mentre un contributo notevole è arrivato anche dalla doppietta di Echenique. L'Italia può così ancora sperare di confermare il titolo mondiale conquistato tre anni fa a Gwangiu, in Corea del Sud. L'ultima nazionale a vincere due mondiali consecutivamente è stata la Spagna nel 1998 e nel 2001. Domani in vasca alle ore 16 il Setterosa, che invece proverà a ritrovare una finale dopo 19 anni. Avversario gli Stati Uniti, campionesse in carica nelle ultime tre edizioni.