Setterosa ko in semifinale: giocherà per il bronzo

Il Setterosa perde in semifinale contro le campionesse olimpiche e mondiali in carica, sempre in controllo del match. Le azzurre giocheranno sabato contro Olanda o Ungheria per il bronzo

Il Setterosa si ferma in semifinale ai Mondiali di pallanuoto in corso a Budapest. L'Italia di Carlo Silipo ha perso 14-6 contro gli Stati Uniti, campionesse olimpiche e mondiali in carica. Era un match difficile e in vasca si è vista la differenza tra le due formazioni. Gli Usa hanno indirizzato la semifinale sui binari giusti già nei primi due tempi, andando all'intervallo lungo sopra 6-2. Il Setterosa non è riuscito a rientrare in partita negli ultimi due parziali e ha alzato bandiera bianca, interrompendo una striscia di cinque risultati utili tra World League e Mondiale.