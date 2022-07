Europei nuoto, si riempie piscina Foro Italico

E' iniziato il conto alla rovescia in vista degli Europei di nuoto che si terranno a Roma dall'11 al 21 agosto, da seguire live sui canali Sky Sport. La piscina temporanea- all'interno dello Stadio Pietrangeli- che ospiterà le gare di nuoto artistico è stata riempita d'acqua

Manca davvero poco al via degli Europei di nuoto, che si svolgeranno a Roma. La 36^ edizione si svolgerà infatti dall'11 al 21 agosto e Sky sarà nella Capitale con studi e telecronache dal posto per testimoniare le imprese dei 1500 atleti che arriveranno da 50 nazioni a Roma.

Quasi tutto pronto per la manifestazione: a partire dalle piscine nel Parco del Foro Italico che ospiteranno, allo Stadio del Nuoto , le gare di nuoto e tuffi , allo Stadio Pietrangeli di nuoto artistico e al Circolo del Tennis dei tuffi dalle grandi altezze.

Le venues del Parco del Foro Italico

Continuano intanto i lavori nel cantiere del Parco del Foro Italico, che sta prendendo forma in vista dei campionati europei delle discipline acquatiche. L’evento, che include anche il nuoto in acque libere nel mare di Ostia, è in programma dall’11 al 21 agosto, e sarà seguito dagli europei Masters (con pallanuoto, ma senza high diving) dal 24 agosto al 4 settembre.