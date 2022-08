Thomas Ceccon, reduce dallo storico record nei 100 dorso ai Mondiali di Budapest, ha raccontato la sua vigilia dell'appuntamento continentale in programma a Roma da giovedì: "Pressione? Più che per gli avversari o per essere il favorito, è per i miei genitori che saranno in tribuna. Il record? Non sono uno che vuole farsi vedere, ma è giusto ricordarlo". Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'11 al 21 agosto

