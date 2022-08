Nuoto, gli Europei in tv e streaming su Sky

Appuntamento nelle piscine del Foro Italico da giovedì 11 a domenica 21 agosto , integralmente in diretta su Sky e in streaming su NOW

Roma è pronta a ospitare gli Europei maschili e femminili di nuoto, nuoto artistico e tuffi, in programma nelle piscine del Foro Italico da giovedì 11, a domenica 21 agosto, integralmente in diretta su Sky e in streaming su NOW. La “LEN European Aquatics Championships 2022”, che torna nella capitale italiana dopo l’edizione del 1983, vedrà al via 1.500 atleti provenienti da 50 nazioni del Vecchio Continente per 77 gare che metteranno in palio 231 medaglie.