"Bonsoir!”: gli Europei di nuoto su Sky li canta Francesca Michielin

Dall’11 agosto al 21 agosto saranno quasi 1500 gli atleti che si sfideranno in vasca a Roma per gli Europei di nuoto. La competizione sarà in diretta su Sky Sport con una colonna sonora d’eccezione…

Roma è pronta a ospitare gli Europei maschili e femminili di nuoto, nuoto artistico e tuffi, in programma nelle piscine del Foro Italico da giovedì 11 a domenica 21 agosto, integralmente in diretta su Sky e in streaming su NOW. La colonna sonora di questi Europei su Sky Sport sarà “Bonsoir”, il nuovo singolo di Francesca Michelin, un brano che rappresenta il primo tassello di un nuovo inedito progetto discografico per festeggiare al meglio i dieci anni di carriera dalla vittoria sul palco di X Factor dove – dopo la pubblicazione del suo primo romanzo Il cuore è un organo (Mondadori) e la guida di Effetto Terra (Sky Nature) – la ritroveremo da settembre nella veste di conduttrice. Bonsoir sarà anche un tour a teatro: dodici date in partenza il 25 febbraio 2023 (nel giorno del suo compleanno) tra alcuni dei più storici e magici palchi d’Italia.