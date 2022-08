A poco più di un mese dallo storico titolo iridato a Budapest, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero si confermano anche a Roma e vincono l'oro continentale nel duo libero misto. La coppia azzurra fa ballare tutto il Pietrangeli sulle note dei Maneskin. Gli Europei in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono campioni d’Europa nel duo libero misto. Cinquanta giorni dopo la vittoria ai campionati del mondo di Budapest, il duet free mixed Made in Italy e in Rome, fissa un altro record. La loro routine Beggin 2.0 conquista tutti e li ripagano con 89.7333 punti (27.6 di esecuzione, 36.1333 di impressione artistica e 26.9 di difficoltà). “E’ stato bello vedere pubblico e giura trascinati dal nostro esercizio - ha detto Lucrezia Ruggiero - Era questo lo scopo: far divertire e divertirci in acqua. Li abbiamo fatti ballare". Per salire sul tetto del mondo ed ora per sbalordire l’Europa hanno scelto un brano dei Maneskin, Beggin, con la coreografia di Anastasia Ermakova. Con gli azzurri in gara ci sono altre quattro coppie; gli spagnoli Emma Garcia e Pau Ribes Culla che conquistano la medaglia d’argento con 84.7667, gli slovacchi Jozek Solymosy e Silvia Solymosyova che sono di bronzo con 77.0333.