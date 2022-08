Il profilo di Popovici

Legge Seneca, apprezza la filosofia stoica e nel frattempo... la mette in pratica, ignorando la fatica disumana e i sacrifici che servono per diventare il numero uno nei 100 metri stile libero: David Popovici oggi a Roma non si è preso solo l'oro di campione europeo (è già campione iridato in carica), ma ha riscritto i numeri della specialità, firmando un nuovo record mondiale, prima detenuto dal brasiliano Cesar Cielo Filho. David ha chiuso la finale in 46.86, migliorando di ulteriori 12 centesimi il proprio personal best del giorno prima (che aveva demolito il precedente record europeo). Un extraterrestre, arrivato non da un altro pianeta bensì da Bucarest, dove agli scorsi Europei giovanili è stato accolto come un dio vivente.

David non è lo stereotipo dell'atleta impermeabile agli stimoli intellettuali: oltre all'interesse per la filosofia, a cui l'ha introdotto il suo coach Adrian Radulescu, è interessato anche alla psicologia (sua madre è psicologa). Non si atteggia a superstar, e non vuole essere paragonato ai grandissimi del passato (nonostante magari un giorno riuscirà a superarli come numero di trofei). Apprezza Aleksandr Popov, di cui è quasi omonimo, Michael Phelps e Ian Thorpe, ma sogna di essere lui un giorno il metro di paragone per tutti gli aspiranti fenomeni. Per adesso vuole essere solo definito "un ragazzo semplice che nuota".