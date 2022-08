Europei di nuoto, il programma delle gare di oggi

Decima giornata degli Europei di nuoto, in programma fino a domani, 21 agosto, al Foro Italico. Dopo due giorni di slittamenti a causa del maltempo che si era abbattuto su Roma, iniziano le gare di fondo a Ostia. Prosegue regolarmente invece il programma di tuffi e grandi altezze, disciplina all'esordio in questi Europei. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco le gare di oggi, gli orari e la guida tv per non perdersi nulla su Sky.

Le gare di nuoto di fondo in programma

Ore 10:00 - 5 km maschile con Domenico Acerenza, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri



Ore 10.00 - 5 km femminile con Sofie Callo, Martina De Memme e Giulia Gabbrielleschi

Ore 13:00 - 25 km maschile con Matteo Furlan, Mario Sanzullo e Dario Verani

Ore 13:00 - 25 km femminile con Silvia Ciccarella, Barbara Pozzobon e Veronica Santoni

Le gare di tuffi in programma

Ore 10:00 - eliminatorie dal trampolino 3 metri maschile con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

Ore 15:30 - finale di sincro piattaforma femminile con Maia Biginelli e Elettra Neroni

Ore 16:37 - finale del trampolino 3 metri maschile con ev. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

Le gare di tuffi dalle grandi altezze in programma

Ore 18:00 - sessione 3 e premiazione maschile dai 27 metri con Andrea Barnabà, Davide Baraldi e Alessandro De Rose

