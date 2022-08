Grave lutto per il campione d'Europa e del mondo in carica di nuoto artistico Giorgio Minisini. È scomparso improvvisamente a 56 anni il padre Roberto, giudice internazionale impegnato proprio in questi giorni ai campionati europei di Roma tra elite e master. Roberto Minisini lascia la moglie Susanna De Angelis, ex sincronette e allenatrice, e gli altri due figli Diana e Marco

Grave lutto per Giorgio Minisini, campione d'Europa e del mondo in carica di nuoto artistico. Nella giornata di domenica 28 agosto è morto improvvisamente il padre Roberto, che avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 5 ottobre. Giudice internazionale, Roberto Minisini era stato impegnato proprio in questi giorni ai campionati europei di Roma tra elite e master. Lascia la moglie Susanna De Angelis, allenatrice di nuoto sincronizzato ed ex sincronette, e gli altri due figli, Diana di 30 anni e Marco di 28, giocatore di pallanuoto alla NC Civitivecchia. Alla famiglia Minisini sono giunte le condoglianze dai vertici Fin nelle figure del presidente Paolo Barelli, del presidente onorario Lorenzo Ravina, dei vice presidenti Andrea Pieri, Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del segretario generale Antonello Panza, del consiglio e degli uffici federali, oltre che del direttore tecnico delle squadre nazionali di nuoto artistico Patrizia Giallombardo e dell'intero movimento acquatico. In memoria di Roberto Minisini è stato osservato un minuto di silenzio prima della sessione pomeridiana dei campionati europei master di nuoto artistico del pomeriggio di domenica.