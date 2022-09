Europei, Setterosa in semifinale: Croazia ko

Dopo il quarto posto ai Mondiali, il Setterosa raggiunge un altro importante traguardo agli Europei di pallanuoto. Le azzurre sono in semifinale nella rassegna continentale grazie alla vittoria nei quarti per 16-8 contro la Croazia. Non è stata la migliore prestazione delle ragazze di Carlo Silipo, ma è bastato per passare il turno. In semifinale l'Italia, che ha già migliorato il risultato degli ultimi due Europei (non arrivava in semifinale dal 2016), affronterà o la Grecia o Israele. Il match è in programma mercoledì alle 20.30.