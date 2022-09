Settebello in semifinale agli Europei: Francia ko

Gli azzurri di Sandro Campagna hanno battuto nei quarti la Francia in una partita dal doppio volto: inizio sofferto (5-3 per i transalpini a metà del secondo tempo), poi grande autorità (un parziale di 7-0). L'Italia tornerà in vasca giovedì alle 20.30: di fronte, con ogni probabilità, ci sarà la Croazia

Dopo il Setterosa, anche il Settebello vola in semifinale agli Europei di pallanuoto in corso a Spalato. Gli azzurri di Sandro Campagna hanno battuto 16-8 la Francia, rivelazione del torneo che negli ottavi aveva eliminato a sorpresa la Serbia. Un avversario temibile e l'inizio lo ha dimostrato perché per un tempo e mezzo la partita è stata in salita per l'Italia che si è ritrovata sotto 3-5. Il Settebello, però, ha dato lustro alla sua forza e maturità, infilando un parziale di 7-0 e ritrovandosi sopra 10-5 all'inizio del terzo tempo. Il miglior marcatore è stato Di Fulvio, autore di quattro reti. L'Italia, che dopo quattro anni torna in semifinale, attende in semifinale la Croazia o la Georgia. L'incontro è in programma giovedì alle 20.30.