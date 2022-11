Nuoto, i Mondiali in vasca corta su Sky a dicembre

Su Sky e in streming su NOW in diretta i Mondiali di Nuoto in vasca corta che si disputeranno a Melbourne dal 13 al 18 dicembre. Rivedremo gli Azzurri che ci hanno fanno sognare all’Europeo di Roma quando hanno confermato in vasca di essere la nazionale italiana di nuoto più forte di sempre

A Melbourne con vista Parigi

Dopo l’Olimpiade di Tokyo e il Mondiale di Budapest non c’era più alcun timore nel dire che all’Europeo in casa avremmo visto la nazionale italiana più forte di sempre tra le corsie. E i nuotatori azzurri sono stati di parola: per la prima volta vincitori del medagliere. Solo in vasca 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi. Un dominio, certificato dal trionfo nel trofeo per nazioni. Ora Sky Sport li seguirà ancora nell’ultimo appuntamento dell’anno in piscina, il più importante in vasca corta, una tappa di passaggio strategica verso i Giochi di Parigi: un confronto diretto con i più forti atleti del pianeta in vasca da 25 metri, in attesa di rivederli nella vasca olimpica.