Nuoto, Mondiali in vasca corta: il calendario e il programma

Tutto pronto in Australia dove l'Italia è tra le nazionali più attese nella sedicesima edizione dei Campionati mondiali in vasca corta. Palcoscenico la piscina all'aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre situato nell'Albert Park della capitale del Victoria, che già nel 2007 ospitò la rassegna iridata in vasca lunga. La novità saranno due gare nuove di fondo: ovvero i 1500 stile libero donne e gli 800 stile libero uomini per la prima volta in programma in un mondiale in corta. Quarantacinque le presenze gara individuali per gli azzurri con nove staffette tra maschi, femmine e miste.