Si conclude oggi la rassegna iridata in vasca corta di Melbourne. L'Italia sogna altri podi per raggiungere il record di 16 medaglie stabilito lo scorso anno ad Abu Dhabi e distante solo 4 lunghezze. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

LE MEDAGLIE DEGLI AZZURRI