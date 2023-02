Pallanuoto, AN Brescia e Pro Recco live su Sky

Nona giornata della Len Champions League di pallanuoto: martedì 28 febbraio AN Brescia-Spandau 04 Berlino live alle ore 20.30 su Sky Sport Arena e NOW. Mercoledì 1° marzo la Pro Recco ospita il Barceloneta (ore 21, diretta su Sky Sport Arena e NOW)

Su Sky appuntamento con la pallanuoto maschile e con i match della LEN Champions League 2022/2023 con le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco, detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo A, e l’AN Brescia, inserita nel Gruppo B. Tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo si giocano le partite della nona giornata della Regular Season, le stesse del turno precedente, ma a campi invertiti.

Brescia ospita lo Spandau 04 Berlino

Sfida casalinga per l’AN Brescia, che oggi ospiterà i tedeschi dello Spandau 04 Berlino. Match in diretta su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 20.30. Telecronaca di Ettore Miraglia, affiancato nel commento da Alessandro Campagna. In classifica, bresciani al primo posto nel loro girone con 21 punti, tedeschi al quinto a quota 8.