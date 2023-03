Il pluriolimpionico britannico ha annunciato attraverso i propri profili social che non parteciperà ai prossimi campionati nazionali e ai prossimi Mondiali di nuoto in Giappone per salvaguardare la sua salute mentale: "In pochi capiscono cosa fanno la vittoria e il successo alla salute mentale di un individuo - le sue parole -, non capiscono le pressioni che subiamo per vincere ancora. Sono stanco, non sono me stesso. Non vedo l'ora di ritrovare l'amore che provo per questo sport"

Il messaggio di Peaty

Il campione britannico, oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo nei 100 rana e in staffetta e reduce da un infortunio che lo ha fermato nel 2022, ha spiegato la sua decisione con questo lungo messaggio. "Tutti vogliono sedersi al tuo posto - ha scritto Peaty -finché non devono sedersi al tuo posto... Pochissime persone capiscono cosa fanno la vittoria e il successo alla salute mentale di un individuo. Non capiscono le pressioni che questi individui esercitano su se stessi, per vincere ancora e ancora. Come alcune persone forse sapranno, ho lottato con la mia salute mentale negli ultimi anni e penso che sia importante essere onesti al riguardo. Sono stanco, non sono me stesso e non mi sto godendo lo sport come ho fatto negli ultimi dieci anni. Alcuni potrebbero riconoscerlo come burnout, so solo che negli ultimi anni non ho avuto le risposte che cercavo. Con l'aiuto, ora so come posso affrontare lo squilibrio nella mia vita. Mentre continuo ad allenarmi, ho deciso di ritirarmi dai British Swimming Championships il mese prossimo. Questo con l'unico scopo di offrire la migliore prestazione possibile a Parigi ai Giochi Olimpici del 2024. Sono estremamente grato per tutto il supporto che sto ricevendo dal mio team e dalla mia famiglia a British Swimming insieme ai miei incredibili sponsor, familiari e amici. Come sempre, ringrazio la comunità del nuoto e non solo per l'incredibile supporto che ho sempre ricevuto. Questo sport mi ha dato tutto ciò che sono e non vedo l'ora di ritrovare l'amore che provo per esso".