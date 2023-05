In copertina Federica Pellegrini è voltata di spalle, una parte del corpo che la sua femminilità più volte ha faticato ad accettare. Ma quelle spalle larghe la ‘Divina’ sa che le hanno fatto reggere gli urti della vita, dei riflettori e dello sport. C’è tutto questo in “Oro”, l’autobiografia che la più grande campionessa del nuoto italiano ha presentato a Milano. Anche se nello scriverlo si mostra per intero, e va giù dritta, guardandoti in faccia, dopo essersi analizzata dentro senza paura. Duecento pagine. 200, come i metri, la sua specialità. In cui non si limita a ripercorrere la sua ventennale carriera agonistica, ma la descrive parlando per la prima volta della sua vita privata. Riconducendo a ogni grande manifestazione sportiva gli amori e i pensieri del momento. Di una ragazzina prima, di una donna poi, fino adesso, raccontando tutto, compreso quello che ha già fatto polemica: “Sapevo che scrivendo un’autobiografia del genere sarebbero partiti due o tre titoloni -le parole della Pellegrini - Ma il consiglio è di leggerlo per capire e non fermarsi a frasi acchiappa like”.