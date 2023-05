Coppa del Mondo nel Golfo di Aranci: il programma

La Coppa del Mondo di nuoto in acque libere fa tappa nel Golfo di Aranci. Sulla distanza olimpica dei 10km si sfideranno i migliori atleti, tra cui Gregorio Paltrinieri, e le migliori atlete al mondo. Uomini al via alle 10, donne alle 13: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Su Sky e in streaming su NOW lo spettacolo del nuoto in acque libere, con la tappa italiana della Coppa del Mondo. Per la prima volta il nostro Paese ospita una tappa del circuito iridato di nuoto in acque libere. Domani, sabato 20 maggio, nelle bellissime acque di Golfo Aranci, sulla distanza olimpica dei 10km si sfideranno i migliori atleti e le migliori atlete al mondo. Record di iscritti, con oltre 150 nuotatori in partenza. Uomini al via alle 10, donne alle 13. A guidare gli azzurri nella seconda tappa della stagione, dopo quella di Soma Bay in Egitto, ci saranno Gregorio Paltrinieri, campione del mondo in carica della distanza, e Domenico Acerenza, oro agli ultimi europei di Roma e argento mondiale. Presente anche l’oro della 25 km a Roma 2022, Mario Sanzullo.