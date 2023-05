Pallanuoto, festa Pro Recco: è campione d'Italia per la 35^ volta

La squadra di Sukno ha battuto il Brescia anche in gara-2 vincendo a Mompiano 6-4. Il primo match era stato chiuso sul 7-3. Per il Recco si tratta del 35esimo scudetto. E ora ci sono le Final Eight di Champions League

La Pro Recco fa festa ancora una volta. La squadra allenata da Sandro Sukno è campione d’Italia dopo gara 2 vinta con il risultato di 6-4 e una serie chiusa sul 2-0 contro Brescia . Si tratta del 35esimo scudetto della storia (nel 1959 il primo) per la Pro Recco, che martedì si era imposta 7-3 nel primo round. Il 16esimo Scudetto in 17 anni è un chiaro segnale di un netto dominio di un club che nella sua bacheca vanta anche 16 Coppe Italia, 10 Champions League e 7 Supercoppe d’Europa.

I campioni in carica partono in quinta già nel primo parziale con tre reti, due realizzate da Younger e una di Hallock. Per Brescia il match si complica ulteriormente nel secondo parziale - 2-1 Pro Recco - con a segno ancora Younger e poi Echenique I liguri controllano entrano in modalità "controllo" della sfida pure lasciando e non vanno mai in apnea anche se lasciano gli ultimi due parziali agli avversari.



Comincia la festa della Pro Recco del presidente Felugo, che ha già centrato la Coppa Italia e ora puntano all'Europa: c'è Champions League da provare a conquistare nella Final Eight. E sarebbe un bis dopo quello dello scorso anno.