Champions League, Pro Recco batte Olympiacos 10-9

La squadra di Sandro Sukno chiude la fase a gironi al secondo posto, battendo in rimonta in greci con un parziale di 3-0 nel terzo tempo. Triplette per Zalanki ed Echenique. Adesso la Final 8 (in cui ci sarà anche Brescia), in programma dal 31 maggio al 3 giugno a Belgrado, in Serbia