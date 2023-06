Mondiali di nuoto: i 32 convocati dell'Italia

Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini ha diramato la lista dei convocati: 32 totali, 19 uomini e 13 donne. Gli azzurri disputeranno tutte le gare di staffetta ad eccezione della 4x200 stile libero femminile. Appuntamento in Giappone, live su Sky Sport e in streaming su NOW, dal 23 al 30 luglio

Finito il Settecolli, ecco la squadra azzurra per i Mondiali. Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini ha diramato la lista dei convocati al Mondiale di Nuoto di Fukuoka. Sarà la ventesima edizione della storia. Appuntamento in Giappone, live su Sky Sport e in streaming su NOW, dal 23 al 30 luglio. La squadra azzurra è composta da 32 atleti (19 uomini e 13 donne) e partirà da Roma per Tokyo giovedì 13 luglio. Dal 14 al 20 luglio si allenerà a Kurosawa, prima di trasferirsi a Fukuoka. Gli azzurri disputeranno tutte le gare di staffetta ad eccezione della 4x200 stile libero femminile.

I campionati Mondiali World Aquatics si svolgeranno dal 14 al 30 luglio, dal 23, come detto, al via le gare di nuoto. Dal 14 saranno già in acqua i campioni dei tuffi, e non mancheranno gli spettacolari tuffi dalle grandi altezze, così come le scenografiche esibizioni delle atlete e degli atleti del nuoto artistico. Nella prima settimana anche il nuoto in acque libere. Infine, spazio anche alla pallanuoto: di scena a Fukuoka anche Settebello e Setterosa.