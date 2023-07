Italia in vasca venerdì alle ore 6 per una medaglia iridata che manca da ben otto anni: il Setterosa affronta l'Australia nella finale 3°-4° posto ai Mondiali di Fukuoka. Il match in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

L'Italia torna in vasca venerdì per giocarsi il bronzo contro l'Australia. Dopo il beffardo ko in semifinale contro l'Olanda, che è costato (per il momento) il pass olimpico per Parigi 2024, il Setterosa va a caccia di una medaglia mondiale che manca da Kazan 2015. Match in programma alle 6 italiane, con diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW. L'Australia ha perso in semifinale 12-10 contro la Spagna campione d'Europa. Il cittì del Settorosa Carlo Silipo: "Venerdì lotteremo per una medaglia importante al mondiale e dobbiamo recuperare energie per la finale del terzo posto".