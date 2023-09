Champions pallanuoto, si parte. Oggi la Pro Recco

Torna su Sky la Champions di pallanutoto con l’edizione 2023/2024 del più importante e prestigioso torneo per club a livello europeo. Su Sky e NOW le partite della Pro Recco e dell'AN Brescia, sia in casa che in trasferta, della fase a gironi

Su Sky torna l'appuntamento con la pallanuoto e i match della LEN Champions League 2023/2024, la più importante competizione maschile per club a livello europeo. Su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane che si apprestano ad affrontare la fase a gironi, l’AN Brescia, inserita nel Gruppo A, e la Pro Recco, detentrice del trofeo da tre edizioni consecutive e inserita nel Gruppo B.

Primo turno della fase a gironi

Si parte, dunque, con il primo turno della fase a gironi di questa edizione, con una nuova formula, che prevede 4 gruppi formati da altrettante squadre. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla seconda fase, i quarti di finale, che poi definirà le squadre ammesse alla Final Four. In caso di qualificazione ai quarti, su Sky e NOW verranno proposti i match due squadre italiane, oltre a tutte le partite della Final Four.