Tutto facile per la Pro Recco, che nella seconda giornata della Champions League di pallanuoto ha vinto in casa dei croati dello Jug Dubronvnik per 14-7. Buona prestazione anche da parte del Brescia: dopo l'iniziale rimonta, i ragazzi di Bovo sono stati battuti 13-8 dal Novi Beograd

Jug Dubronvnik-Pro Recco 7-14 (3-3, 1-4, 1-3, 2-4)

Quello che ha sorpreso (o forse non dovremmo sorprenderci più) è la facilità con la quale il Recco ha liquefatto i suoi avversari, ai quali ha concesso equilibrio solo nel primo tempo, finito 3-3, per poi accelerare e far perdere le sue tracce. Impressionante la superiorità mostrata nel secondo e terzo tempo, chiusi con un complessivo 7-2: nel cuore della partita, per fare tutta la differenza del mondo. Solida dietro, un portiere in grande serata, perfetta davanti, mille soluzioni: la squadra di Sukno appare “ingiocabile”.