Condividere la propria passione per il mare e lo sport, la tutela per l’ambiente e la valorizzazione del nostro territorio. Nuotando per l’Italia con Gregorio Paltrinieri. Tra sogni e obiettivi, il campione azzurro racconta il suo Dominate The Water: circuito di gare in acque libere che ha coinvolto numerosi campioni e centinaia di semplici amatori nelle quattro tappe di Cattolica, Talamone, Taranto e Mondello

Poco meno di un quarto d’ora per raccontare una storia d’amore che inizia con queste parole: “Guardando il mare sto sempre bene, è un luogo che ti fa pensare. Il mare è arte, senso di libertà , ci trascorro tutto l’anno e ci torno anche in vacanza quando non dovrei. Mi ha allungato la carriera e mi dà benessere: un luogo del cuore , che esalta quello che hai dentro”. Così il campione olimpico, mondiale ed europeo Gregorio Paltrinieri racconta il suo mare dentro, che abbiamo provato a portare fuori: mare fuori insomma, per cavalcarlo, dominarlo come hanno fatto i dominatori del mare che scopriremo grazie a Greg in questo speciale di Sky Sport a cura di Riccardo Re con le riprese, il montaggio e la post-produzione di Giovanni Serio.

Il progetto Dominate The Water

Uno speciale che nasce dal progetto ideato da Gregorio Paltrinieri “Dominate The Water” pensato per condividere la passione per il mare e lo sport, la tutela per l’ambiente e la valorizzazione del nostro territorio. Nuotando per l’Italia insieme a lui. E tra sogni e obiettivi, il campione azzurro ci racconta il circuito di gare in acque libere che ha coinvolto numerosi campioni e centinaia di semplici amatori nelle quattro tappe di Cattolica, Talamone, Taranto e Mondello.

Obiettivo avvicinare gente al mare, competizioni per tutti

L’obiettivo è avvicinare sempre più gente al mare, che circonda la nostra Penisola, per sfruttarlo come teatro naturale per la socializzazione, l’aggregazione e la pratica dello sport all’aria aperta. “Nei mesi trascorsi in Australia vedevo gare in acque libere sulle spiagge praticamente ogni weekend – ricorda Paltrinieri – e sarebbe bello che anche da noi diventasse comune fare una nuotata al mare, con la semplicità con cui molti decidono di fare una semplice corsetta davanti a casa”. Cogliere quindi le opportunità del nostro meraviglioso territorio, esaltato dagli specchi d’acqua salata scelti con attenzione per diventare splendide cornici ai campi gara. Competizioni aperte a tutti: agonisti, master, campioni paralimpici, o semplici amatori di ogni età. Si è iniziato dall’Emilia Romagna, casa natale di Paltrinieri, con il Miglio Marino inaugurale a Cattolica. Poi dalle successive tappe si è raddoppiato: due giorni di gara, non solo il Miglio (1852 metri), ma anche la 3km.