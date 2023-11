Pro Recco vince Supercoppa europea: Vasas ko 18-10

Il club ligure conquista la Supercoppa Europea, grazie alla vittoria 18-10 contro gli ungheresi del Vasas Budapest. Sei reti per Cannella e Zalanki. E' il terzo successo consecutivo in questa competizione per la Pro Recco

Trionfo della Pro Recco nella finale di Supercoppa europea: 18 a 10 contro gli ungheresi del Vasas Budapest. Netta la superiorità della squadra di Sukno sin dalle prime battute, caratterizzate dai gol di Cannella. 7-2 all’intervallo lungo e già la sensazione che la partita fosse segnata. Il rallentamento nel terzo tempo ha permesso al Vasas di vincere il parziale (5-3) ma non ha scalfito le sicurezze del Recco che ha ricominciato a spingere fortissimo chiudendo 8-3 l’ultimo tempo, esaltando Zalanki, alla fine 6 gol per lui come Cannella. Terza supercoppa consecutiva per la Pro Recco, la nona della sua storia, ventunesimo trofeo internazionale della sua sterminata bacheca. La dinastia continua.