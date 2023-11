Altri due pass olimpici dagli Assoluti di nuoto di Riccione: Alberto Razzetti, che si era già qualificato per Parigi 2024 nei 200 misti, fa le cose in grande nei 400, battendo il record italiano di Marin che resisteva da 16 anni. Vola alle Olimpiadi anche Miressi nei 100 stile libero, con un tempo molto vicino al suo record italiano

Dopo il super 1'56''21 (con pass olimpico e record italiano) nei 200 misti di martedì 28 novembre, Alberto Razzetti stravince anche i 400 misti agli Assoluti di nuoto di Riccione, qualificandosi per i Giochi di Parigi 2024 anche in questa distanza. Non solo: il ligure, con il suo 4'09"29, batte il record italiano di Luca Marin, che resisteva addirittura da Melbourne 2007 (4'09"88). Sul podio nella gara salgono anche Pier Andrea Matteazzi in 4'17"32 e Samuele Martelli con il crono di 4'18"90.

Anche Miressi a Parigi: ottimo crono nei 100 sl Qualificazione olimpica (con pass anche per il Mondiale di Doha) per Alessandro Miressi nei 100 stile libero: il torinese nuota in 47''61, a un passo dal suo record italiano di 47"45. Alle sue spalle chiudono Manuel Frigo e il compagno d'allenamenti Paolo Conte Bonin in 49"00.

Gli altri risultati: ottimi segnali da Pilato e Martinenghi Benedetta Pilato vince con 29''65 i 50 rana, un altro ottimo crono che la proietta virtualmente sul podio mondiale di Doha. E un altro buon segnale dopo il cambio di vita e il trasferimento a Torino per allenarsi con Antonio Satta: la tarantina, nella giornata di mercoledì 29 novembre, aveva centrato il pass olimpico nei 100 rana in 1'05''80. Nei 50 rana maschili, gara non olimpica, vince e torna a convincere Nicolò Martinenghi in 26''71, in attesa ancora del pass olimpico sulla doppia distanza. Ma nei 50 centra un tempo che gli varrebbe la qualificazione per il mondiale in vasca lunga in programma a febbraio, dove però è già qualificato di diritto. Pass per la rassegna iridata di Doha che invece porta a casa Simone Cerasuolo, 2º alle spalle di Martinenghi: lo strappa al centesimo con un ottimo 26''83. leggi anche Ceccon e Pilato si qualificano alle Olimpiadi 2024